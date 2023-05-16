Uşak'ta bazı sandıklardaki sonuçlara itiraz edildi

İyi Parti Uşak İl Başkanı Ayşegül Obalı, kent genelinde bazı sandıklarda sonuçlara itiraz ettiklerini söyledi.

Obalı, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, zorlu bir seçim sürecini geride bıraktıklarını ifade etti.

Kent genelinde bazı sandıklarda seçim sonuçlara itiraz ettiklerini aktaran Obalı, "Avukat arkadaşlarımızın yaptığı incelemeler sonucu birçok tutanakta tutarsızlıklar tespit edilmiştir. Bu tutarsızlıklara istinaden itirazlarımızı yaptık. Demokratik haklarımızı koruyacağız ve savunacağız." dedi.

Uşak'ta CHP ile ortak listede seçime girilmemesinin İYİ Parti tarafından reddedildiği yönünde algı yaratılmak istendiğini savunan Obalı, iddiaları kabul etmediklerini dile getirdi.