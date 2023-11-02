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Uşak'ta 10 Milyon Adet Bandrolsüz Makaron ve 150 Kilo Tütün Ele Geçirildi

Uşak'ta yapılan bir operasyonda, bir tırda yaklaşık 10 milyon adet bandrolsüz makaron ve 150 kilo tütün ele geçirildi. Tır sürücüsü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.