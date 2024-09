Dr. Naci Aktaş Uşak Valisi olarak Göreve Başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Etimesgut Kaymakamlığından Uşak Valiliğine atanan Dr. Naci Aktaş, görevine başladı.

Uşak Valiliğine atanan Dr. Naci Aktaş için valilik binasında karşılama töreni düzenlendi. Tören mangasını selamlayan Aktaş, vali yardımcıları ve kurum müdürleriyle tanıştıktan sonra Valilik binasına geçti.

İlkler ve Aşıklar şehri Uşak'ta göreve başlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Aktaş, "Doğal, tarihi ve kültürel güzellikleri, tarımı, sanayisi ve jeotermal kaynakları ile hem bölgemize hem de ülkemize önemli katkılar sağlayan ilimizin, taşıdığı, biriktirdiği her türlü değerin üzerine yeni bir şeyler koyabilmek, İlimiz için artı değer oluşturabilmek tüm çalışma arkadaşlarımla birlikte görevim boyunca en önemli hedefimiz olacaktır. Bu hedefe ulaşabilmek, vatandaşlarımızın huzuru ve memnuniyetini sağlayabilmek için, kamu kurum ve kuruluşlarımız arasındaki koordinasyondan, siyasi partilerimiz, yerel yönetimlerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımız ile istişare ve işbirliğinden, kamu kaynaklarının yerinde ve etkin kullanımı ilkesinden taviz vermeden adil ve hakkaniyetli bir görev anlayışı içerisinde olacağız." dedi.

Vali Aktaş sözlerine makam kapısının her bir vatandaş için makam kapısı değil, gönül kapısı olduğu vurgulayarak, "Şehrimizin her bir ferdinin yüreğine dokunurken Devletimizin desteğine ve şefkatine daha çok ihtiyacı olan kıymetli şehitlerimizin aileleri, fedakar gazilerimiz ve aileleri, yaşlılarımız, engelli vatandaşlarımız ve ihtiyaç sahibi ailelerimiz her zaman önceliğimiz olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, görevime başladığım bugün vesilesi ile başta görevi devraldığım kıymetli Valimiz olmak üzere ilimize hizmet etmiş tüm kamu görevlilerimize şükranlarımı sunuyor; görevini büyük bir sorumluluk ile yerine getirecek olan tüm çalışma arkadaşlarıma başarılar diliyor; bütün hemşerilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum." dedi.

Açıklama sonrası Vali Aktaş, makamında il protokolü ile bir toplantı gerçekleştirdi. - UŞAK