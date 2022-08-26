Uşak haberleri | Bakan Yardımcısı Yavuz, Uşak'ta kurtuluş etkilerine katıldı
Politika Haberleri
Edinilen Uşak gelişmesine göre Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluşun yıl dönümü nedeniyle Uşak'ta düzenlenen programlara katıldı.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluşun yıl dönümü nedeniyle Uşak'ta düzenlenen programlara katıldı.
Düzenlenen program dahilinde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Uşak Valisi Turan Ergün'ü makamında ziyaret etti. Burada Vali Ergün, Bakan Yardımcısı Yavuz'a çeşitli hediyeler verirken Bakan Yavuz ise Valilik Şeref Defterini imzaladı. Sonrasında Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ı da ziyaret eden Bakan Yavuz, yarın düzenlenecek olan programlar için akşam saatlerinde istirahate ayrıldı. - UŞAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika