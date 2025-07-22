Ursula von der Leyen'den Gazze'ye İnsani Yardım Çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, açlık krizinin yaşandığı Gazze'den gelen görüntülerin "dayanılmaz" olduğunu belirterek insani yardımların güvenli ve hızlı bir şekilde bölgeye ulaştırılması çağrısını yineledi. Ursula von der Leyen, "İsrail verdiği sözleri yerine getirmeli" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Gazze Şeridi'ndeki insani krize ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Ursula von der Leyen, İsrail'in yardım girişine izin vermemesi sonucu açlık krizinin yaşandığı Gazze'ye AB'nin gönderdiği insani yardımların güvenli ve hızlı bir şekilde ulaştırılması ve uluslararası hukuka saygı gösterilmesi çağrısını yineledi. Von der Leyen, "Siviller hedef olamaz. Asla. Gazze'den gelen görüntüler dayanılmaz. AB, insani yardımın özgür, güvenli ve hızlı bir şekilde sağlanması çağrısını tekrarlıyor, uluslararası ve insani hukuka tam saygı gösterilmesini talep ediyor. İsrail'in verdiği sözleri yerine getirmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Gazze'de son 24 saate açlıktan 15 ölüm

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde son 24 saat içinde açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle 4'ü çocuk olmak üzere 15 kişinin hayatını kaybettiği, açlık ve yetersiz beslenmeden kaynaklanan can kaybının yüzde 80'i çocuk olmak üzere 101'e yükseldiği ifade edildi. - BRÜKSEL