Ürgüp'te silah kaçakçılığı operasyonu: 6 şüpheli gözaltına alındı
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Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 5 ruhsatsız tabanca, bıçak ve uyuşturucu hap ele geçirildi.
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah ticareti yapıldığı ihbarı üzerine bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, 6 zanlı yakalandı, 5 ruhsatsız tabanca, bıçak ve uyuşturucu hap ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / Behçet Alkan - Politika