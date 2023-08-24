Ürgüp'te silah kaçakçılığı operasyonu: 6 şüpheli gözaltına alındı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 5 ruhsatsız tabanca, bıçak ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah ticareti yapıldığı ihbarı üzerine bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, 6 zanlı yakalandı, 5 ruhsatsız tabanca, bıçak ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.