Üreticilere Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Desteği Artırıldı

ÜRETİCİLERE VERİLEN BİYOLOJİK VE BİYOTEKNİK MÜCADELE 2025 YILI DESTEK TUTARLARI BELLİ OLDU

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tokat İl Özel İdaresi'nde sektör toplantısının ardından Pazar ilçesine bağlı Çay köyünde üzüm bağında hasat yaptı. Üzüm hasadı sonrasında açıklamada bulunan Bakan Yumaklı, "Biyolojik mücadeleyle ilgili bir proje var. Bu proje bütün Tokat genelinde de yaygınlaştırmak üzere devam ediyor. Malumunuz pestisit yani zirai ilaç kullanımıyla ilgili hem hasat öncesinde hem hasat esnasında hem de hasat sonrasında estetik kalıntısı olup olmadığına dair analizlerimizi yapıyoruz. Kontrollerimizi, denetimlerimizi yapıyoruz. Eğer bunların içerisinde herhangi bir kalıntıya olduğu durumda bunları imha ediyoruz. Yurt dışına ihraç edilenlerin arasında da yine herhangi bir kalıntı tespit edildiği zaman bunları da imha ediyoruz. Bu konu çok fazla da speküle edilen bir konu ama tekraren burada altını çizerek belirtmek istiyorum. Şimdi üreticimizi koruma adına elbette ki imha olmasını istemeyiz ama netice itibariyle zararlıyla mücadele konusunda bir şekilde devam etmek durumunda. Özellikle iklim değişikliğinin bir de bu yönü var. Yani zararlıyla mücadele konusunda ciddi zorluklarla karşılaşıyoruz. Çünkü artık havaların çok ani bir şekilde ısınması, sıcaklıkların yüksek olması zararlıların da bir şekilde çok daha hızlı bir şekilde çoğalmasına üremesine sebep olabiliyor. Dolayısıyla burada başlatılan projeyle birlikte biyoloji mücadele uygulamasına başlandı. Ben kimyasal ilaç kullanımını azaltmak için verdiğimiz biyoteknik mücadele desteğini 2025 yılı için serada dekara 2 bin 550 liradan, 3 bin 825 liraya çıkardığımızı açık alanda ise 870 liradan 1305 liraya çıkarıldığını buradan sizlerin aracılığınızla duyurmak istiyorum. Tokat'ta asma yaprağında biyoteknik biyolojik mücadelenin yaygınlaştırılması projesiyle ilgili de bu kapasite artırılıyor" dedi.