Ürdünlüler İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırıları protesto etmek isteyen Ürdünlüler, Amman'da bir eylem düzenledi. Göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik ihlallerini durdurmasını ve uluslararası müdahalede bulunulmasını talep etti.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı Amman'da düzenlenen protesto eyleminden çeşitli görüntüler
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarını protesto etmek isteyen Ürdünlüler, Cumartesi günü Amman'daki ABD Büyükelçiliği yakınlarında bir eylem düzenledi.
İsrail'in kuşatma altındaki Gazze Şeridi'nde su ve elektriği kesme, hastaneleri bombalama ve insani yardımların girişini engelleme gibi ihlallerini durdurmasını isteyen göstericiler, derhal uluslararası müdahalede bulunulmasını talep etti.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Amman'dan bildiriyor. (XHTV)