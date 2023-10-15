Haberler ›› Politika ›› Ürdünlüler İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti

Ürdünlüler İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırıları protesto etmek isteyen Ürdünlüler, Amman'da bir eylem düzenledi. Göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik ihlallerini durdurmasını ve uluslararası müdahalede bulunulmasını talep etti.