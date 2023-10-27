İsrail ablukası ve yoğun bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'ne destek için yürüyüş düzenleyen binlerce Ürdünlü, İsrail ile yapılan barış anlaşmasının iptal edilmesini istedi.

Ürdünlüler İsrail ile yapılan barış anlaşmasının iptal edilmesini istedi

İsrail ablukası ve yoğun bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'ne destek için yürüyüş düzenleyen binlerce Ürdünlü, İsrail ile yapılan barış anlaşmasının iptal edilmesini istedi.

Ülkedeki sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin çağrısıyla başkent Amman'daki El-Hüseyni Camisi önünde toplanan binlerce Ürdünlü, En-Nahil Meydanı'na doğru yürüdü.

Ürdün ile İsrail arasında 1994 yılında imzalanan Vadi Araba Anlaşması'nın iptal edilmesini isteyen göstericiler, "Vadi Araba anlaşma değildir, Vadi Araba teslim olmaktır" şeklinde sloganlar attı.

Binlerce Ürdünlü, İsrail'in Amman'daki büyükelçisinin sınır dışı edilmesi ve büyükelçiliğin kapatılmasını isteyerek "Ey Amman, topraklarında İsrail'in büyükelçiliği olmasın" şeklinde slogan attı.

"Aksa Tufanı hepimizin savaşıdır", "Halk Filistin'in kurtuluşunu istiyor" ve "Ürdün Hamas'ın yanındadır" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, Filistin halkına ve direniş gruplarına desteklerini vurguladı.

Ürdün, İsrail ile 1994'te imzaladığı Vadi Araba Anlaşması ile Kudüs'teki dini işleri yürütme hakkını korumuştu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 310'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 913'ü çocuk ve 1709'u kadın, 397'si yaşlı olmak üzere 7 bin 28 kişiyi öldürdüğünü, 18 bin 484 kişiyi de yaraladığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 110 Filistinlinin öldüğü, 1900'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 46 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde gıda ve içme suyu konusunda ciddi kriz yaşanırken halk temiz olmayan suları tüketmek zorunda kalıyor.

İsrail'in ayrıca hastaneleri hedef alması ve kısıtlamaları dolayısıyla da hastanelerin önemli bir kısmı hizmet dışı kalırken, geriye kalan diğer hastanelerde hastalara ve yaralılara sağlık hizmeti vermek için gerekli ilaç ve tıbbi ekipman krizi yaşanıyor.