Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, Tunuslu mevkidaşı ile bölgesel gelişmeleri görüştü

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Tunus Dışişleri Bakanı Muhammed Ali en-Nefti, ikili ilişkileri güçlendirme ve bölgesel gelişmeleri değerlendirmek üzere bir araya geldi. Toplantıda ticaret, eğitim ve turizm gibi alanlarda işbirliği yapılmasına yönelik adımlar atılması kararlaştırıldı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Tunus Dışişleri Bakanı Muhammed Ali en-Nefti Amman'da bir araya gelerek bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Safedi, başkent Amman'da, Tunus Dışişleri Bakanı Nefti ile bir araya geldi.

Görüşmede bakanlar "ikili ilişkilerin derinliğini" vurgulayarak, "kardeşlik ilişkilerini güçlendirme yollarını ve bölgedeki gelişmeleri" değerlendirdi.

Safedi ve Nefti, iki ülke arasında "ticaret, yatırım, eğitim ve turizm" başta olmak üzere birçok alanda işbirliği yapılmasına yönelik bir ekip kurulmasını kararlaştırdı.

Bakanlar, Ürdün Diplomasi Enstitüsü ile Tunus Uluslararası Diplomasi Akademisi arasında bir mutabakat zaptını da imzaladı.

Bölgesel ve uluslararası gelişmeleri de masaya yatıran bakanlar, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki durumun yanı sıra Filistin konusunda "güvenlik, istikrar, adil ve kapsamlı barışı sağlamaya yönelik çabaları" görüştü.

