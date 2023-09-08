Ürdün ve ABD, ilişkileri güçlendirmek için görüştü

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf ile ilişkileri güçlendirmeyi ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf ile ilişkileri güçlendirmeyi ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Safedi, başkent Amman'da ABD'li yetkili Leaf ile bir araya geldi.

İkili ilişkileri güçlendirme yollarının ele alındığı görüşmede başta Filistin meselesi, Suriye krizi ve mülteciler konusu olmak üzere bölgesel gelişmeler de değerlendirildi.

Safedi ve Leaf 27 Ağustos'ta da Amman'da bir araya gelerek bölgesel konuları görüşmüştü.