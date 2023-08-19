Ürdün Ordusu Uyuşturucu Kaçakçılarına Operasyon Düzenledi

Ürdün ordusu, Suriye'den ülkeye sızmaya çalışan uyuşturucu kaçakçılarına operasyon düzenlendiğini, bazılarının yaralandığını duyurdu. Operasyonda 63 bin captagon uyuşturucu hap ile yüklü miktar esrar ele geçirildi.

Ürdün ordusu, Suriye'den ülkeye sızmaya çalışan uyuşturucu kaçakçılarına operasyon düzenlendiğini, bazılarının yaralandığını duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, sınır birliklerinin, uyuşturucuyla mücadele idaresi ve askeri güvenlik birimleri koordinasyonuyla Suriye'den yasa dışı yollardan ülkeye girmeye çalışan kaçakçılara yönelik operasyon düzenlediği belirtildi.

Operasyonda kaçakçılardan bazılarının yaralandığı, bir kısmının da Suriye'ye doğru kaçtığı ifade edilen açıklamada, bölgeyi tarama faaliyetlerinde 63 bin captagon uyuşturucu hap ile yüklü miktar esrar ele geçirildiği aktarıldı.

Son yıllarda komşu ülkeler Suriye ve Irak'tan Ürdün'e yasa dışı yollarla girme girişimlerinde artış yaşanıyor. Bunu önlemek adına geçen ay Ürdün ve Suriye'den yetkililer arasında Amman'da güvenlik toplantısı düzenlenmişti.