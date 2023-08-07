Ürdün-Mısır Ortak Yüksek Komitesi Toplantısında 12 Anlaşma İmzalandı

Ürdün ile Mısır arasındaki işbirliğini artırmayı hedefleyen Ürdün-Mısır Ortak Yüksek Komitesi toplantısında çeşitli alanlarda 12 anlaşma imzalandı. Ürdün Başbakanı Bişr el-Hasavne ve Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli başkanlığındaki heyetlerin görüşmesi sonrası anlaşmalar imzalandı.

Ürdün ile Mısır arasındaki işbirliğini artırmayı hedefleyen Ürdün-Mısır Ortak Yüksek Komitesi toplantısında çeşitli alanlarda 12 anlaşma imzalandı.

Ürdün Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ürdün-Mısır Ortak Yüksek Komitesinin 31. toplantısı başkent Amman'da düzenlendi.

Ürdün Başbakanı Bişr el-Hasavne ve Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli başkanlığındaki heyetlerin görüşmesi sonrası çeşitli alanlarda 12 anlaşma imzalandı.

Hasavne, yaptığı açıklamada, " Ürdün'ün Mısır ile ilişkileri üst düzey siyasi iradeyle sağlam bir temele dayanmaktadır." dedi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Ürdün Kralı 2. Abdullah arasındaki yakın ilişkiye işaret eden Hasavne, "Bu durum, iki ülkenin talepleri doğrultusunda bağların güçlendirilerek somut sonuçlar alınmasını sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Hasavne, ülkesinin Ürdün-Mısır-Irak zirvesine ev sahipliği yapacağını aktardı ancak zirvenin tarihine ilişkin bilgi vermedi.

Mısır Başbakanı Medbuli ise Ürdünlü mevkidaşıyla Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in de olduğu "dörtlü entegrasyon mekanizması oluşturulması" konusunu görüştüklerini kaydetti.

Ürdün ve Mısır son yıllarda bölgesel meseleler başta olmak üzere çeşitli alanlarda yakın ilişkiler geliştiriyor. Ürdün'ün verilerine göre, iki ülke arasındaki ticaret hacmi yaklaşık olarak 1 milyar dolara ulaştı.

Ürdün-Mısır Ortak Yüksek Komitesinin 30. toplantısı Şubat 2022'de yapılmıştı.