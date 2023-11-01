Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, uluslararası topluma, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması için acilen harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

Ürdün Kralı ve BAE Devlet Başkanı İsrail'in Gazze'ye saldırılarını durdurmak için çağrıda bulundu

Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, uluslararası topluma, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması için acilen harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre Kral Abdullah, BAE, Bahreyn ve Katar'ı kapsayan körfez turu kapsamında Abu Dabi'ye gitti.

Kral Abdullah, BAE'nin başkenti Abu Dabi'de BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile bir araya geldi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulması ve masum sivillerin korunması yollarını görüşen liderler, Gazze'de gittikçe derinleşen insani krizle ilgili harcanan çabaları masaya yatırdı.

saldırıların durdurulması için uluslararası toplumun acilen devreye girmesi ve uluslararası insan hakları hukukunun bir gereği olarak sivillere tam koruma sağlanması gerektiğini vurgulayan liderler, insani yardımların, uluslararası insan hakları örgütleri aracılığıyla bölgeye ulaştırılması ile güvenli ve sürdürülebilir bir insani yardım koridoru açılmasına ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Liderler ayrıca bölgeyi yeni bir şiddet sarmalından korumak gerektiğini ifade ederek, Filistin'de istikrar ve barışı güvence altına alan, iki devletli çözüme dayanan adil, kapsamlı ve sürdürülebilir bir barış için siyasi bir yol izlenmesi çağrısı yaptı.

Ürdün Kralı ayrıca Gazze'deki insani durumun kötüye gitmesine engel olmak için Gazze ablukasının kırılmasının, "mutlak bir gereklilik" olduğunu dile getirdi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 326'sı asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'de Kassam Tugayları'nın elinde 240 İsrailli esir olduğunu kaydetti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 648'i çocuk 8 bin 796 Filistinlinin öldürüldüğünü, 21 binden fazla kişinin yaralandığını bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 130 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze'ye 26 Ekim'de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırılarının dozunu daha da artırdı.