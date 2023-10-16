Ürdün Kralı İsrail'in Filistinlileri yerinden etme girişimlerine karşı uyardı

Ürdün Kralı II. Abdullah, İsrail'in Filistinlileri yerinden etme ya da ülke içinde yersiz bırakma girişimlerine karşı uyarıda bulundu. Kral, Gazze'deki gerilimin durdurulması ve uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesi için uluslararası desteği harekete geçirmek üzere ortak çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

AMMAN, 16 Ekim (Xinhua) -- Ürdün Kralı II. Abdullah, İsrail'in Filistinlileri yerinden etme ya da ülke içinde yersiz bırakma girişimlerine karşı uyarıda bulundu.

Haşimi Kraliyet Sarayı'ndan Pazar günü yapılan yazılı açıklamaya göre Ürdün Kralı, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve İspanya Kralı VI. Felipe ile ayrı ayrı yaptığı telefon görüşmelerinde, Gazze'deki gerilimin durdurulması, sivillerin korunması ve uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesi için uluslararası desteği harekete geçirmek üzere ortak çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Kral, Gazze'ye tıbbi ve insani yardım sağlanmasının ve uluslararası örgütlerin insani görevlerini yerine getirebilmeleri için bölgedeki faaliyetlerinin güvence altına alınmasının önemini vurguladı.

Kral ayrıca iki devletli çözüm temelinde adil ve kapsamlı bir barış olasılığını güvence altına almak ve bölgede şiddet ve savaş döngüsünün büyümesini önlemek üzere siyasi bir ufuk yaratmanın öneminin altını çizdi.