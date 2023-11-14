Ürdün Kralı II. Abdullah, Gazze'deki Durumun Ağırlaşmasını Engellemek İçin Çağrıda Bulundu

Ürdün Kralı II. Abdullah, Gazze'nin yeniden işgal edilmesi veya tampon bölgeler oluşturulması senaryolarının krizi daha da ağırlaştıracağını belirterek, iki devletli çözüme doğru ciddi bir siyasi sürecin başlatılması gerektiğini vurguladı.

AMMAN, 14 Kasım (Xinhua) -- Ürdün Kralı II. Abdullah Pazartesi Günü, Gazze'nin bazı bölümlerinin yeniden işgal edilmesine veya tampon bölgeler oluşturulmasına yönelik her türlü "senaryo ya da düşüncenin" mevcut krizi daha da ağırlaştıracağını söyledi.

Ürdün devletine ait Petra Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, "Bu durum kabul edilemez ve Filistinlilerin haklarına yönelik bir saldırı teşkil eder" diyen Kral, iki devletli çözüme doğru ciddi bir siyasi sürecin başlatılması gerektiğini vurguladı.

Filistin topraklarının birliğinin ve meşru yönetimi desteklemenin önemini vurgulayan Kral, Gazze'nin diğer Filistin topraklarından izole edilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

Toplu cezalandırma, sivillerin öldürülmesi ve Gazze'de hayati önem taşıyan tüm tesislerin yok edilmesini kınayan Kral Abdullah, krizin temelinde işgalin ve Filistinlilerin meşru haklarından yoksun bırakılmasının yattığını bir kez daha dile getirdi.