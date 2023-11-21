Ürdün Kralı II. Abdullah, Gazze'deki Durumu Avrupa Birliği Yetkilisi ile Ele Aldı

Ürdün Kralı II. Abdullah, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Gazze'deki durumu ele aldı. Her iki taraf da sivillerin korunmasına ve iki devletli çözümün benimsenmesine vurgu yaptı.

AMMAN, 21 Kasım (Xinhua) -- Ürdün Kralı II. Abdullah Pazartesi günü Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Gazze'deki durumu ele aldı. Görüşmede her iki taraf da sivillerin korunmasına ve iki devletli çözümün benimsenmesine vurgu yaptı.

Haşimi Kraliyet Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ürdün'ün başkenti Amman'da gerçekleşen görüşmede kral, Gazze'deki çatışmaların durdurulması, kuşatmanın kaldırılması ve Gazze Şeridi'ne gıda, ilaç, su ve yakıt sevkiyatının sağlanması için yoğun çaba sarf edilmesi çağrısında bulundu.

Ürdün lideri ayrıca masum sivillerin hayatını kaybettiği çatışmaların felakete yol açacağı konusunda uyarıda bulundu.

Batı Şeria'daki Filistinlilere karşı devam eden gerilim ve yerleşimcilerin süregelen şiddeti konusunda da uyarıda bulunan Kral, Filistin-İsrail sorununu çözmenin tek yolunun iki devletli çözüm olduğunu yineledi.

Borrell de Gazze Şeridi'ndeki sivillerin korunması gerektiğini vurgularken, Ürdün'ün Filistin meselesine siyasi bir ufuk kazandırma çabalarında oynadığı kritik rolden övgüyle söz etti.