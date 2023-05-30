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Ürdün Kralı II. Abdullah, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Tebrik Etti

Ürdün Kralı II. Abdullah, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Tebrik Etti

Politika Haberleri

Ürdün Kralı II. Abdullah, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti. Görüşmede, iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular de ele alındı

Ürdün Kralı II. Abdullah, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti. Görüşmede, iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular de ele alındı

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Ürdün Politika Haberler

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