Ürdün Kralı II. Abdullah, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Tebrik Etti

Ürdün Kralı II. Abdullah, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti. Görüşmede, iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular de ele alındı