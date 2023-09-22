Ürdün Kralı 2. Abdullah, Orta Doğu barış sürecinde ilerlemenin İsrailliler ve Filistinlilerin gelecekteki eğilimlerine bağlı olduğunu söyledi

Ürdün Kralı 2. Abdullah, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Küresel Orta Doğu Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, barış sürecinde ilerlemenin Filistin neslinin yönelimlerini bilmek ve İsrail'in yönünü anlamakla mümkün olduğunu belirtti. Ayrıca, Suudi Arabistan ile İsrail arasında diplomatik ilişki kurulması çabalarına da değindi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Orta Doğu barış sürecinde ilerlemenin, İsrailliler ile Filistinlilerin gelecekteki eğilimlerini bilmeye bağlı olduğunu söyledi.

Ürdün Kraliyet Ofisinin açıklamasına göre, Kral 2. Abdullah, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Küresel Orta Doğu Zirvesi kapsamında Al Monitor Medya Grubu Başkanı Andrew Parasiliti'nin sorularını yanıtladı.

Barış sürecinde ilerlemenin iki mesele üzerine odaklanmayı gerektirdiğini kaydeden Ürdün Kralı, "Bunlardan ilki, yeni Filistin neslinin yönelimlerini bilmektir. Ürdün, Arap ülkeleri, ABD ve İsrail'in, genç nesil Filistinlilere ulaşabilmesi ve onlarla diyalog kurabilmesi önemlidir. İkinci mesele ise İsrail'in nereye yöneldiğini bilmektir." dedi.

ABD'nin, Suudi Arabistan ile İsrail arasında diplomatik ilişki kurulması için yürüttüğü çabalara da değinen Kral 2. Abdullah, Filistinliler görmezden gelinmediği takdirde böyle bir anlaşmanın yeni bir ufka yol açabileceğine değindi.

"Sorunun bir bölümünün İsrail hükümetinde düğümlendiğini" belirten 2. Abdullah, "Filistin meselesi çözülmeden gerçek bir barış olamaz." diye konuştu.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD'nin Fox televizyonuna verdiği röportajda, ABD'nin arabuluculuğunda yürütülen İsrail ile normalleşme görüşmelerinde "her gün biraz daha fazla sona yaklaştıklarını" ifade etmişti.

Bin Selman, Suudi Arabistan ile İsrail arasında bir anlaşmanın imzalanması durumunda, bunun soğuk savaşın sona ermesinden bu yana gerçekleşen en büyük anlaşma olacağını kaydetmişti.