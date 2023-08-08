Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail'in tek taraflı icraatlarının durdurulması çağrısında bulundu

Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail'in tek taraflı ve gayri meşru icraatlarının durdurulması çağrısında bulundu. Kral Abdullah, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmesinde Arap ülkeleriyle koordinasyonu sürdürme konusuna önem verdiklerini belirtti. Ayrıca, Ürdün'ün Filistin davasına yönelik tutumunu ve Kudüs'teki kutsal mekanları koruma çabalarını vurguladı. Kral Abdullah, uluslararası toplumun Filistin halkına koruma sağlamasının ve iki devletli çözüm temelinde müzakereleri yeniden başlatmanın önemine dikkat çekti.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail'in "tek taraflı ve gayri meşru" icraatlarının durdurulması çağrısında bulundu.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral Abdullah, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile başkent Amman'daki Hüseyniye Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşme sırasında Kral Abdullah, Filistin halkını haklı davalarında desteklemek için Arap ülkeleriyle koordinasyonu sürdürme konusuna önem verdiklerini söyledi.

Kral Abdullah, Ürdün'ün Filistin davasına yönelik "sabit tutumunu" ve Kudüs'te Ürdün'ün vesayeti altında bulunan Müslümanlara ve Hıristiyanlara ait kutsal mekanları korumaya ve gözetmeye devam ettiğini vurguladı.

Ürdün'ün Filistinlilere haklarını elde etme ve başkenti Doğu Kudüs olan 4 Haziran 1967 sınırlarında bağımsız, egemen ve yaşanabilir devletlerini kurma konusunda "tam" desteğini yineleyen Kral Abdullah, uluslararası toplumun Filistin halkına koruma sağlamasının ve Filistin sorununu iki devletli çözüm temelinde çözmek için ciddi ve etkili müzakereleri yeniden başlatacak siyasi bir ufuk bulma çabalarını birleştirmenin önemine işaret etti.

İsrail'in tüm yasadışı tek taraflı icraatlarının durdurulması gerektiğini kaydeden Kral Abdullah, siyasi çözüme yönelik ufkun devam etmemesi tehlikesi ve bunun tüm bölgedeki güvenlik ve istikrar üzerinde olumsuz yansımaları olacağı konusunda uyarıda bulundu.

Kral Abdullah, ortak öneme sahip konularda Filistinlilerle sürekli koordinasyon ve istişare yapmanın önemli olduğunu kaydetti.

Abbas da Ürdün'ün "kararlı" tutumu, Filistin halkına "sürekli" desteği ve uluslararası forumlarda Filistin davasını savunmasından övgüyle söz etti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, resmi temaslarda bulunmak üzere Ürdün'e gelmişti, ziyaretin ne kadar süreceğine ilişkin bilgi verilmedi.

Ürdün, İsrail ile 1994'te imzaladığı Vadi Araba Anlaşması ile Kudüs'teki dini işleri yürütme hakkını korumuştu. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Mart 2013'te imzaladığı bir başka anlaşmayla Kudüs ve oradaki mukaddesatın korunması ve vesayeti hakkını da Ürdün Haşimi Krallığı'na vermişti.

Mescid-i Aksa da İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.