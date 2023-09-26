Ürdün Kralı 2. Abdullah, Hasavne hükümetinde yedinci kabine değişikliğini onayladı

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Başbakan Bişr el-Hasavne hükümetinde gerçekleştirilen yedinci kabine değişikliğini onayladı.

Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Hasavne hükümetinde 8 bakanlıkta değişikliğe gidildi.

Revizyon sonrası önemli bakanlıklarda değişiklik olmazken, "Devlet", "Su ve Sulama", "Parlamento ve Siyasi İşler" ile "İletişim" bakanları değişti.

Ayrıca, "Ulaştırma ve İşletme Bakanlığı" ve "Sanayi ve Çalışma Bakanlığı" birbirinden ayrılarak dört yeni bakanlık haline getirildi.

Bu, Ekim 2020'de kurulan Hasavne hükümetinde şimdiye kadar yapılan yedinci revizyon oldu.

Başbakan Hasavne, ilk kez 7 Ekim 2020'de Kral 2. Abdullah tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilmişti. Hasavne, 32 üyeli kabinede sonuncusu 22 Aralık 2022'de olmak üzere bugüne kadar 6 kez revizyona gitmişti.