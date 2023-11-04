Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze Şeridi'ne yardımların ulaştırılmaya devam etmesi ve uluslararası insani yardım kuruluşlarının çalışmalarının engellenmemesi için savaşı durdurmanın ve insani ateşkes uygulamanın zorunlu olduğunu belirtti.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze'ye yardımların devam etmesi için savaşın durdurulmasını istedi

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze Şeridi'ne yardımların ulaştırılmaya devam etmesi ve uluslararası insani yardım kuruluşlarının çalışmalarının engellenmemesi için savaşı durdurmanın ve insani ateşkes uygulamanın zorunlu olduğunu belirtti.

Kraliyet Divanından yapılan açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah, Ürdün'de bulunan ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ı başkent Amman'da kabul etti.

Görüşmede Kral 2. Abdullah, Gazze Şeridi'ne kesintisiz gıda, su, ilaç ve yakıt ulaştırılmasına yönelik uluslararası çabaların yoğunlaştırılması ve Gazze'de faaliyet gösteren yardım kuruluşlarının desteklenmesi çağrısında bulundu.

Kral 2. Abdullah, Gazze Şeridi'ne yardımların ulaştırılmaya devam etmesi ve uluslararası insani yardım kuruluşlarının çalışmalarının engellenmemesi için Gazze'deki savaşı durdurmanın ve insani ateşkes uygulamanın zorunlu olduğunu vurguladı.

Filistin-İsrail çatışmasını sona erdirmenin tek yolunun, iki devletli çözüme dayalı adil ve kapsamlı bir barışa ulaşmak için siyasi bir ufuk oluşturmak olduğuna dikkati çeken Ürdün Kralı, askeri veya güvenlik çözümlerinin başarılı olamayacağı uyarısında bulundu.

Kral 2. Abdullah, ülkesinin, başkenti Doğu Kudüs olan, 4 Haziran 1967 çizgisinde bağımsız ve egemen bir devlet kurarak meşru haklarını elde etmeleri konusunda Filistin halkına verdiği desteğin devam ettiğini vurguladı.

Ürdün'ün başkenti Amman'da bugün, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarını görüşmek üzere 5 Arap ülkesinin dışişleri bakanları ile ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın katıldığı bir toplantı yapılmıştı.