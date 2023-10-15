Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze Şeridi'ndeki savaşın durdurulması ve sivillerin korunması için uluslararası tutum ortaya konulmasını talep etti. Kral Abdullah, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayid Al Nahyan ve İspanya Kralı 6. Felipe ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze Şeridi'ndeki savaşın durdurulması için uluslararası tutum çağrısı yaptı

Ürdün Kralı 2. Abdullah, "Gazze Şeridi'ne yönelik savaşın durdurulması için uluslararası tutum ortaya konulması" çağrısında bulundu.

Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre 2. Abdullah, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayid Al Nahyan ve İspanya Kralı 6. Felipe ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah ile BAE Devlet Başkanı Al Nahyan görüşmesinde, Gazze Şeridi'nde gerginliğin tehlikeli şekilde tırmanışı ile Filistinlilere insani yardım sağlanmasının yolları ele alındı.

Kral Abdullah, "Gazze Şeridi'ndeki savaşı durdurmak için uluslararası tutumun ortaya konulmasının yanı sıra sivillerin korunması ve uluslararası insan haklarına saygı duyulması konusundaki çabaları yoğunlaştırmak için birlikte çalışmanın önemini" vurguladı.

"Filistinlileri korumak ve Gazze'de durumun daha da kötüleşip Batı Şeria'ya yayılmasını önlemek için Arap koordinasyonu ile bu konuda sarf edilen çabaların birleştirilmesinin önemine" dikkati çeken Kral Abdullah, İsrail'in Filistinlileri yerinden etme girişimlerine karşı uyardı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, İspanyol mevkidaşı 6. Felipe ile de Gazze Şeridi'ne tıbbi ve insani yardımların ulaştırılması için çabaların yoğunlaştırılmasının gerekliliğini ele aldı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 670 kişinin öldüğünü, 9 bin 600 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 56 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.