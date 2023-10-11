Ürdün Kralı 2. Abdullah: Bölgede barış ve istikrar iki devletli çözümle mümkün

Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail-Filistin çatışmasına değinerek, bölgede barış ve istikrarın sadece iki devletli çözümle mümkün olabileceğini söyledi. Abdullah, Filistin'i savunmaktan vazgeçmeyeceklerini vurguladı ve Kudüs'ün kutsallarını savunma duruşundan taviz vermeyeceklerini belirtti.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, bölgede barış ve istikrarın ancak iki devletli çözümle mümkün olabileceğini söyledi.

Kral Abdullah, Ürdün Meclisinin 11. dönem açılış oturumundaki konuşmasında İsrail- Filistin çatışmasına değindi.

Ürdün Kralı, "Filistin topraklarında şu an yaşanan tehlikeli şiddet olayları ve saldırılar, bölgemizin ancak iki devletli çözüme dayalı kapsamlı adil bir barışla güvenlik ve istikrara kavuşabileceğini kanıtlıyor." dedi.

Filistin'i savunmaktan vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Abdullah, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pusulamız Filistin olmaya devam edecek, Filistin'in tacı Kudüs kentidir. Bölgemiz ve tüm halklarımızın barış içinde yaşayabilmesi için kardeş Filistin halkı tüm haklarını elde edinceye kadar adil davasını ve çıkarlarını savunmaktan geri durmayacağız. Ürdün de zorluklar ne olursun olsun Kudüs'teki Müslüman ve Hristiyanların kutsallarını savunma duruşundan taviz vermeyecek."

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1055 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 184 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 21 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 130 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.