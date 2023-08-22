Ürdün Kralı 2. Abdullah, BM Mülteciler Yüksek Komiseri ile mültecilere yönelik sorumlulukları görüştü

Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ile uluslararası toplumun mültecilere ve mültecilere ev sahipliği yapan ülkelere yönelik sorumluluklarını görüştüğü bildirildi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ile uluslararası toplumun mültecilere ve mültecilere ev sahipliği yapan ülkelere yönelik sorumluluklarını görüştüğü bildirildi.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamada, Ürdün Kralı'nın, ülkeyi ziyaret eden BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi'yi başkent Amman'da kabul ettiği belirtildi.

İkilinin, mültecilere sağlanan hizmetlerin sürmesini desteklemek için Ürdün ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği arasındaki işbirliğini güçlendirme yollarını, uluslararası toplumun mültecilere ve mültecilere ev sahipliği yapan ülkelere yönelik sorumluluklarını görüştüğü aktarıldı.

Öte yandan Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi de BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi ile Amman'da bir araya geldi.

İkili, mültecilere ve onlara ev sahipliği yapan ülkelere verilen uluslararası desteğin önemli ölçüde azalmasının, sağlık, eğitim ve diğer hizmetlerin sürmesine yönelik "tehlikeli yansımaları" olacağına dikkati çekti.

Suriyeli sığınmacıların ülkelerine gönüllü dönüşleri için pratik ve acil adımlar atılması gerektiğini vurgulayan Safedi, BM'nin bu adımları acil şekilde atması çağrısında bulundu.

Safedi, Suriyelilerin ülkelerine dönüş koşullarının sağlanmasının, Ürdün'ün öncelikli meselesi olduğunu vurguladı.

Ürdün tarafından yapılan açıklamalarda, Grandi'nin ziyaretinin ne kadar süreceğine ilişkin bilgi verilmedi.

Ürdün, 2011'den bu yana devam eden Suriye krizinden en çok etkilenen ülkelerden biri konumunda. Ürdün'de çoğunluğu Suriyeli olmak üzere birçok uyruktan 750 bin "kayıtlı mülteci" yaşıyor.

Ülkedeki 1 milyon 300 bin Suriyelinin yaklaşık yarısının 2011'den önce evlilik, ticaret ve akrabalık bağları sebebiyle ülkeye giriş yaptığı biliniyor.