Ürdün Kralı 2. Abdullah: Askeri Seçenekler Filistin-İsrail Çatışmasını Sonlandıramaz

Ürdün Kralı 2. Abdullah, askeri seçeneklerin Filistin- İsrail çatışmasını sona erdiremeyeceğini söyledi.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral Abdullah, Bahreyn Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Diyab Bin Sakr en-Naimi'yi başkent Amman'da kabul etti.

Kral Abdullah, görüşmede, " Gazze'deki savaşın durdurulması için baskı oluşturmak amacıyla uluslararası toplumla çalışmaların yoğunlaştırılması gereğini" vurguladı.

Sivilleri korunması, Gazze'deki kuşatmanın kaldırılması ve insani yardımın kesintisiz olarak yerine getirilmesinin önemine dikkati çeken Abdullah, "askeri ve güvenlik çözümlerinin Filistin- İsrail anlaşmazlığını sona erdirmede başarılı olmayacağını, iki devletli çözüme dayalı, adil ve kapsamlı bir barışı sağlayacak siyasi çözümün" gerektiğini söyledi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 33'e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 324'ü çocuk, 2 bin 823'ü kadın olmak üzere 10 bin 569 Filistinli öldürüldü, en az 26 bin 475 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 163 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.