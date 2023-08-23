Ürdün Kralı 2. Abdullah, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile savunma alanında işbirliği ve terörle mücadele konularını ele aldı

Ürdün Kralı 2. Abdullah, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile ülke savunması ve terörle mücadele konularını görüştü. Görüşmede, iki ülke arasında savunma alanında işbirliği geliştirme yolları ve uluslararası terörle mücadele çabaları ele alındı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile iki ülke arasında savunma alanında işbirliği ile "terörle mücadele" konularını ele aldı.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre Kral Abdullah, ülkesini ziyaret eden ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley'i başkent Amman'da kabul etti.

Görüşmede iki ülke arasında savunma alanında işbirliği geliştirme yolları ile terörle mücadelede uluslararası çabaların ele alındığı belirtildi.

Dün İsrail'i ziyaret ederek buradaki askeri yetkililerle bir araya geldikten sonra Ürdün'e geçen Milley'in ziyaretinin süresine ilişkin bilgi verilmedi.