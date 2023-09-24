Ürdün, İran ile ilişkilerini geliştirmeye kararlı

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İran ile ilişkilerini "karşılıklı saygı ve iyi komşuluk" temelinde geliştirmeye kararlı olduklarını belirtti. İki bakan, Filistin meselesi ve Suriye krizi gibi bölgesel konuları ele aldı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, ülkesinin, İran ile ilişkilerini "karşılıklı saygı ve iyi komşuluk" temelinde geliştirmeye kararlı olduğunu belirtti.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Safedi, 78. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüştü.

Bakanlar, görüşmede, başta Filistin meselesi ve Suriye krizi olmak üzere çeşitli bölgesel konuları ele aldı.

İki bakan, Suriye krizinin, BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararı doğrultusunda, ülkenin birliği, güvenliği, istikrarını koruyacak ve halkın isteklerini karşılayacak şekilde çözümüne yönelik çabaları değerlendirdi.

Ürdünlü Bakan Safedi, Suriye krizinin, ülkesi ve bölgenin güvenliği için tehdit oluşturduğunu belirtti.

Özellikle uyuşturucu kaçakçılığının durdurulması gerektiğine işaret eden Safedi, Ürdün'ün bununla mücadele için gerekli tüm adımları atmayı sürdüreceğini bildirdi.

İran- Ürdün ilişkilerine değinen Safedi, ülkesinin "bölgedeki gerilimleri sona erdirme ve İran ile karşılıklı saygı, iyi komşuluk ve iç işlerine karışmama temelinde ilişkiler geliştirme konusundaki kararlılığını" vurguladı.

Safedi, bölgedeki gerilimleri aşmanın, bunun nedenlerini ele almakla mümkün olduğunu ifade ederek, Ürdün ile İran'ın yaptığı güvenlik görüşmelerinin önemine değindi.

Ürdün-İran ilişkileri, Amman yönetiminin, İran-Irak savaşında Irak'ı desteklemesi sebebiyle 1980'lerde 20 yıl kesintiye uğramıştı.

Ocak 2016'da İran ile diplomatik ilişkileri kesme kararı alan Suudi Arabistan ile dayanışma gösteren Ürdün, Nisan 2016'da Tahran'daki büyükelçisini "istişare amacıyla" çağırmış ve İran ile diplomatik ilişkilerini maslahatgüzarlık seviyesine indirmişti.

Suudi Arabistan-İran, 7 yıl aradan sonra 10 Mart'ta diplomatik ilişkilerin iki ay içinde yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya varmıştı. İki ülke, kısa süre önce karşılıklı şekilde büyükelçilerini atayarak ilişkilerini yeniden başlatmıştı.