Ürdün ile İrlanda arasında işbirliği mutabakatı imzalandı

Ürdün ile İrlanda arasında, işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla 'siyasi istişare mutabakat zaptı' imzalandığı bildirildi. İki ülke arasında turizm, eğitim ve sağlık alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi ve Avrupa Birliği ile ortaklık çerçevesinde ikili ilişkilerin genişletilmesi ele alındı. Ürdün'ün mültecilere ev sahipliği yapmasını ve bölgede oynadığı rolü takdir eden İrlanda Dışişleri Bakanı, Ürdün ile ortaklığın geliştirilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Ürdün ile İrlanda arasında, işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla "siyasi istişare mutabakat zaptı" imzalandığı bildirildi.

Ürdün Kraliyet Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah, ülkeye resmi ziyaret gerçekleştiren İrlanda Dışişleri Bakanı Michael Martin'i başkent Amman'daki "Beyt el-Ürdün" Sarayında kabul etti.

Görüşmede, iki ülke arasında turizm, eğitim ve sağlık alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi ve Avrupa Birliği ile ortaklık çerçevesinde ikili ilişkilerin genişletilmesi ele alındı.

İkili aynı zamanda başta Filistin meselesi olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeleri değerlendirdi.

Ürdün'ün mültecilere ev sahipliği yapmasını ve bölgede oynadığı rolü takdir eden Martin, Ürdün ile ortaklığın geliştirilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Martin, Ürdünlü mevkidaşıyla görüştü

Martin, daha sonra Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile bir araya geldi. İkili, görüşmenin akabinde ortak basın toplantısı düzenledi.

İki bakan, Ürdün ve İrlanda arasında işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla "siyasi istişare mutabakat zaptı"nın imzalandığını açıkladı.

Görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulunan Safedi, iktisadi, endüstriyel, güvenlik ve savunma alanlarında işbirliğini geliştirmenin yollarını ele aldıklarını ve iki tarafın da işbirliğini artırma isteğini ortaya koyduğunu belirtti.

Safedi, başta Filistin meselesi olmak üzere bölgesel gelişmeleri ve Suriye'den Ürdün'e uyuşturucu kaçakçılığını ele aldıklarını kaydetti.

Suriyeli mültecilere yapılan yardımların azaldığını dile getiren Safedi, Ürdün'ün daha fazla mülteciye ev sahipliği yapamayacağını söyledi ve uluslararası camiadan da mültecilerle ilgili sorumluluklarını yerine getirmesini istedi.

İrlanda Dışişleri Bakanı ise, "İki ülke arasında büyük işbirliği fırsatları var ve biz de bu güçlü dostluğu pekiştirmeyi istiyoruz." dedi.

Martin, Filistinliler ile İsrailliler arasında iki devletli çözüm temelinde barışın sağlanması konusunda Ürdün'le hemfikir olduklarını kaydetti.

Martin, İsrail ve Filistin'e gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Ürdün'e geçmişti.