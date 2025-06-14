Ürdün Hava Sahası İran-İsrail Geriliminin Ardından Yeniden Açıldı

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Ürdün Sivil Havacılık Otoritesinden yapılan açıklamaya göre, İran-İsrail gerginliği nedeniyle kapatılan hava sahası saat 07.30'da yeniden uçuşlara açıldı. Önceki gün İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından hava sahası geçici olarak kapatılmıştı.

Ürdün hava sahası, İran- İsrail geriliminin ardından yeniden açıldı.

Ürdün Sivil Havacılık Otoritesinden yapılan açıklamada, İran- İsrail gerginliği nedeniyle kapatılan hava sahasının saat 07.30'da yeniden açıldığı duyuruldu.

Dün kapatılmıştı

Ürdün Sivil Havacılık Otoritesi, İsrail'in İran'a başlattığı saldırıların ardından bölgede yaşanan gerilimden kaynaklanabilecek tehlikelere karşı dün Ürdün hava sahasını tüm uçuşlara "geçici olarak" kapattığını açıklamıştı. Ülkeye gelen ve ülkeden yapılan uçuşlar askıya alınmıştı.

İsrail'in İran'a başlattığı saldırılarının ardından İran'dan misilleme beklendiği sırada Ürdün'de uyarı sirenleri çalmıştı. - AMMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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