Ürdün hava sahası, İran- İsrail geriliminin ardından yeniden açıldı.

Ürdün Sivil Havacılık Otoritesinden yapılan açıklamada, İran- İsrail gerginliği nedeniyle kapatılan hava sahasının saat 07.30'da yeniden açıldığı duyuruldu.

Dün kapatılmıştı

Ürdün Sivil Havacılık Otoritesi, İsrail'in İran'a başlattığı saldırıların ardından bölgede yaşanan gerilimden kaynaklanabilecek tehlikelere karşı dün Ürdün hava sahasını tüm uçuşlara "geçici olarak" kapattığını açıklamıştı. Ülkeye gelen ve ülkeden yapılan uçuşlar askıya alınmıştı.

İsrail'in İran'a başlattığı saldırılarının ardından İran'dan misilleme beklendiği sırada Ürdün'de uyarı sirenleri çalmıştı. - AMMAN