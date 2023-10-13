Ürdün, Gazze'deki Filistinlilerin Mısır'a tehcir edilmesine karşı uyarıda bulundu

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Filistinlilerin Gazze'den Mısır'a tehcir edilmesi ve krizin komşu ülkelere ihraç edilmesine karşı uyarıda bulundu. Safedi, uluslararası toplumun Gazze halkının korunması ve ihtiyaçlarının karşılanması için acilen harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

Ürdün, Gazze'deki Filistinlilerin, Mısır'a tehcir edilmesi ve krizin komşu ülkelere ihraç edilmesine karşı uyarıda bulundu.

Ürdün Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, mevkidaşları Türk Hakan Fidan, Kanadalı Melanie Joly, Norveçli Anniken Huitfeldt, Bahreynli Abdullatif ez-Zeyyani, Suudi Arabistanlı Faysal bin Ferhan, Mısırlı Samih Şukri, Faslı Nasır Burita'nın yanı sıra Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Gazze halkının korunması ve ihtiyaçlarının karşılanması için tüm uluslararası toplumun acilen harekete geçmesi gerektiğini kaydeden Safedi, "Gıda, su, yakıt ve elektriğin Gazze'ye girişine izin verilmesi, uluslararası camianın ahlaki ve hukuki sorumluluğudur." ifadesini kullandı.

Safedi, gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde, Filistinlilerin Gazze'den Mısır'a tehcir edilmesi ve krizin komşu ülkelere ihraç edilmesinin doğuracağı sonuçlara karşı uyardı.

Safedi, Arap ülkelerinin, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Arap Birliği Dışişleri Bakanları toplantısında Filistinlilerin vatanlarından tehcir edilmesine karşı çıktığını hatırlattı.

Arap Birliği dışişleri bakanları, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını ele almak için 11 Ekim'de Kahire'de olağanüstü toplanmıştı.