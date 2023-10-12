Ürdün, Filistin sınırında gösteri düzenlenmesine izin vermeyecek

Ürdün İçişleri Bakanlığı, Ürdün Vadisi'nde yapılacak olan Filistin'e destek gösterisine izin verilmeyeceğini duyurdu. Bakanlık açıklamasında, halkın güvenliğini sağlamak amacıyla toplantı ve gösteri düzenlenmesine izin verilmeyeceği belirtildi.

Ürdün İçişleri Bakanlığı, ülkenin Filistin sınırında gösteri düzenlenmesine izin verilmeyeceğini duyurdu.

Bakanlık açıklamasının, Filistin sınırında yer alan Ürdün Vadisi'nde (Ağvar) cuma günü için yapılan "Filistin'e destek gösterisi" çağrılarının ardından gelmesi dikkati çekti.

Ürdün resmi haber ajansı PETRA'da yayımlanan bakanlık açıklamasında, "Halkın güvenliğini sağlamak ve Filistin topraklarında yaşananlara ilişkin duygularını meşru bir şekilde ifade etme hakkını güvence altına almak amacıyla, Ağvar ve sınır bölgelerinde toplantı ve gösteri düzenlenmesine yönelik çağrıda bulunulmasına izin verilemez." ifadeleri kullanıldı.

Emniyet güçlerinin bu tür gösterileri önlemek için her türlü tedbiri alacağı belirtilen açıklamada, Ağvar ve onu çevreleyen Filistin sınırı boyunca uzanan bölgelerin toplanmanın yasak olduğu alanlar olduğu ve Ürdün Silahlı Kuvvetleri'nin oradaki güvenliği sağlamakla sorumlu olduğu kaydedildi.

Ürdün'ün pek çok kenti, birkaç gündür İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıları kınayan ve Filistin direnişini destekleyen kitlesel halk gösterilerine sahne oluyor.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1417 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 268 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 31 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 180 kişinin yaralandığı belirtilmişti.