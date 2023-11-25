Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsrail'in Filistinlileri öldürerek güvenliğe kavuşamayacağını ve güvenliğin ancak iki devletli çözüm ile mümkün olduğunu söyledi. Safedi, Portekiz ve Slovenya Dışişleri Bakanları ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında İsrail'in politikalarının uyuşmadığı herkese saldırdığını belirtti.

Ürdün Dışişleri Bakanı: İsrail'in güvenliği ancak iki devletli çözümle mümkün

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsrail'in Filistinlileri öldürerek güvenliğe kavuşamayacağını güvenliğin ancak iki devletli çözüm ile mümkün olduğunu söyledi.

Safedi, Amman'ı ziyaret eden Portekiz Dışişleri Bakanı Joao Gomes Cravinho ve Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Safedi, İsrail'in kendi politikalarıyla uyuşmayan herkese saldırdığını, Tel Aviv'in kanunlar üstü olmasının mümkün olmadığını belirtti.

Filistinliler için "en kanlı yıl" 2023

Son 10 sene içinde 2023'ün Filistinliler için "en kanlı yıl" olduğunu vurgulayan Safedi, "İsrail, Filistinlileri öldürerek kesinlikle güvende kalamaz, güvenlik ancak iki devletli çözümle gerçekleşir." dedi.

Çatışmalara insani ara sürecinde Gazze'ye yardım girişi konusuna ilişkin ise Safedi, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) Gazze'deki çalışmaları için günlük 800 tır yardım girişi sağlanması gerektiğini vurguladı.

Safedi ayrıca uluslararası topluma "Batı Şeria'da Filistinlilere karşı düzenlenen saldırılara mutlaka dikkat edilmesi" çağrısında bulundu.

"Gazze halkının Gazze Şeridi'nden kovulması kesinlikle çözüm değil"

Öte yandan Portekiz Dışişleri Bakanı Cravinho, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin göçe zorlanmasına tepki göstererek, "Batı Şeria ve Gazze tek coğrafi bütündür." dedi.

Bölgedeki gerilimin sonlandırılması için tek yolun diplomatik ve siyasi çözüm olduğuna dikkati çeken Cravinho, "Gazze halkının Gazze Şeridi'nden kovulması kesinlikle çözüm olmayacağı gibi durumların daha da kötüye gitmesine neden olacak" diye konuştu.

Slovenya Dışişleri Bakanı Fajon ise Gazze'de sürekli bir ateşkes için yoğun görüşmeler olduğunu belirtti.

Fajon, ülkesinin Batı Şeria'daki gelişmeleri endişeyle takip ettiğini aktardı.

Portekiz ve Slovenya dışişleri bakanları Filistin, İsrail, Ürdün ve Mısır'ı kapsayan iki günlük resmi ziyaretlerine dün başlamıştı.