Ürdün Dışişleri Bakanı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırısını kınadı

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırısını kınadı ve İsrail-Hamas savaşının bölgeyi uçuruma sürüklediği uyarısında bulundu.

AMMAN, 28 Ekim (Xinhua) -- Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırısını kınadı ve İsrail-Hamas savaşının bölgeyi uçuruma sürüklediği uyarısında bulundu.

Cuma günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, savaşın sonucunun "gelecek yıllar için destansı boyutlarda bir insani felaket" olacağını yazan Safadi, uluslararası toplumu savaşı açıkça reddetmeye çağırdı.

Safadi ayrıca BM Genel Kurulu'nun Gazze'de insani ateşkes çağrısında bulunan kararının kabul edilmesini de överek Genel Kurul'un "bugün adalet adına konuştuğunu" söyledi.

Safadi, "Ürdün'ün Arap ülkeleri adına sunduğu kararın kabul edilmesi, İsrail'in savaşına, Filistinlilerin öldürülmesine, savaş suçlarına karşı, uluslararası hukuktan yana açık bir tavırdır" diye ekledi.

BM Genel Kurulu Cuma günü Gazze'de insani ateşkes çağrısında bulunan bir kararı kabul etti.