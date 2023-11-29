Ürdün Dışişleri Bakanı: İsrail'in Filistin topraklarını işgali çatışmanın temel nedeni

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsrail'in Filistin topraklarını işgalinin çatışmanın temel nedeni olduğunu belirtti. Safedi, BM Güvenlik Konseyine Filistin devletini tanıyan bir karar alınması çağrısında bulundu ve İsrail'in saldırılarına karşı sessiz kalınmasını eleştirdi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, bölgedeki çatışmanın temel nedeninin İsrail'in Filistin topraklarını işgali olduğunu söyledi.

Safedi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) düzenlenen üst düzey İsrail-Filistin oturumunda konuştu.

İsrail'in son 30 yılda tüm barış çabalarını engellediğini belirten Safedi, Filistin, İsrail ve bölge halklarının güvenliği ve barışın tesisi için tek yolun işgalin sona ermesi olduğunu vurguladı.

Ürdün Dışişleri Bakanı, BM Güvenlik Konseyine, başkenti Kudüs olan Filistin devletini tanıyan bağlayıcı bir karar alma çağrısında bulundu.

Güvenlik Konseyini İsrail'in Filistin halkına saldırıları karşısında sessiz kalmakla eleştiren Safedi, şu ifadeleri kullandı:

"Ben ve diğer meslektaşlarım sizden İsrail saldırganlığının durdurulmasını gerektiren bir karar istemeye geldiğimizden bu yana 33 gün geçti. İşgal altındaki Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına saldırıların durması için bir karar yayınlanmadı. İsrail saldırıları daha vahşi, daha barbar, daha kanlı ve daha acımasız hale geldi."

İsrail saldırılarının hala "meşru müdafaa" olarak tanımlandığına dikkati çeken Ürdünlü Bakan, "İsrail saldırıları açık bir şekilde uluslararası hukukun ve uluslararası insancıl hukukun ihlalidir. Çatışmanın temel nedeni İsrail'in Filistin topraklarını işgalidir." dedi.

"Barış girişimimizi reddeden İsrail, kendi halkına ve Filistinlilere barış getirmek için ne teklif etti? İşgali sürdürmekten başka ne yaptı?" diye soran Safedi, saldırıları sona erdirmek için BMGK'den ateşkes ilan etmesini talep etti.