Ürdün Dışişleri Bakanı: İşgal sona ermedikçe çatışma devam edecek

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, Manama Diyaloğu Konferansı'nda Filistin-İsrail krizine yönelik, 'Bu çatışmanın temel nedeni olan işgal sona ermediği sürece bu çatışma bölgede yaşanmaya devam edecek' dedi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, Manama Diyaloğu Konferansı'nda Filistin-İsrail krizine yönelik, "Bu çatışmanın temel nedeni olan işgal sona ermediği sürece bu çatışma bölgede yaşanmaya devam edecek" dedi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (IISS) Manama Diyaloğu Konferansı'nda konuştu. Bakan Safadi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırganlığının "meşru müdafaa" değil, "bariz bir saldırganlık" olduğunu ifade etti. İsrail'in Gazze'deki eylemlerinin Tel Aviv'in güvenliğini garanti etmeyeceğini vurgulayan Safadi, "Hiçbir şey bu savaşı haklı çıkarmaz" diyerek 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırıların yol açtığı yıkıma son verilmesi çağrısında bulundu. Safadi, "İsrail, Hamas'ı yok etmek istediğini söylüyor. Bu hedefin nasıl gerçekleştirilebileceğini anlamıyorum. Hamas bir fikirdir, bir fikri bombalayarak yok edemezsiniz" dedi. Gazzelilerin topraklarından sürülmelerini kabul etmeyeceklerini ifade eden Bakan Safadi, Ürdün'ün bunu durdurmak için ne gerekiyorsa yapacağı konusunda bir kez daha İsrail'i uyardı Safadi, "Bunun olmasına asla izin vermeyeceğiz, bu bir savaş suçu olmasının yanı sıra ulusal güvenliğimize doğrudan bir tehdit olacaktır. Bunu durdurmak için ne gerekiyorsa yapacağız" şeklinde konuştu.

"İşgal sona ermediği sürece bu çatışma bölgede yaşanmaya devam edecek"

Safadi, "İnsani amaçlı duraklamaların rehinelerin serbest bırakılmasıyla ilişkilendirilmesi kabul edilemez. Herkes onların serbest bırakılmasını destekliyor. İsrail 2,3 milyon Filistinliyi rehin alıyor. Gerçekliği olmayan tanımlamalara dikkat edin. Hamas DEAŞ ile karşılaştırılamaz. Çatışmayı Hamas başlatmadı. Çatışma, Hamas'ın ortaya çıkmasına neden oldu. Bu çatışmanın temel nedeni olan işgal sona ermediği sürece bu çatışma bölgede yaşanmaya devam edecek. Bu savaş bizi daha fazla çatışmaya, daha fazla acıya ve bölgesel savaşlara doğru genişleme tehdidinden başka bir yere götürmüyor" dedi.

Batı'yı eleştirdi

İsrail'e yönelik çifte standardı da eleştiren Safadi, "Dünyadaki herhangi bir ülke, İsrail'in yaptıklarının bir kısmını yapmış olsaydı şimdi dünyanın her köşesinden kendisine yaptırımlar uygulanacaktı" şeklinde konuştu.

"Gazze'nin idaresi yalnızca Filistin Yönetimi'ne bırakabilir"

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise konuşmasında Filistin-İsrail çatışmasının ardından Gazze'nin geleceğine değindi. Borrell, "Hamas artık Gazze'nin kontrolünü elinde tutamaz. Peki Gazze'nin kontrolü kimde olacak? Bence bunu yalnızca Filistin Yönetimi yapabilir" ifadelerini kullandı.

Riyad'dan ateşkes çağrısı

Suudi Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan ise konuşmasında ateşkes çağrısında bulunarak, "Her gün sivillerin öldüğünü görüyoruz. Buna yarın değil, bugün son vermemiz gerekiyor" dedi.

Öte yandan, Gazze Şeridi 2007'den bu yana 16 yıldır Hamas'ın, Batı Şeria ise 18 yıldır Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın liderliğindeki Filistin Yönetimi'nin kontrolünde bulunuyor. - MANAMA