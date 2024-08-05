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Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ile görüştü

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Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, Tahran'da İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, Tahran'da İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ile bir araya geldi. Bakıri, "İsrail'in, bu tür vahşice eylemlerinin ağır bedeli olduğunu anlaması için kesin ve sert bir yanıt alması gerekiyor" dedi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürülmesinin ardından bölgede gerilim tırmanıyor. Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere Tahran'a geldi. Bakan Safadi, ziyareti kapsamında İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı. Bakıri, İran'ın komşu ve Müslüman ülkelerle ilişkileri geliştirme konusundaki ilkeli yaklaşımını vurgulayarak, bu yaklaşımın İran'ın dış politikasında devam ettirilmesi gerektiğini ve bu durumun Ayetullah Hamaney tarafından açıkça desteklendiğini belirtti. Bakıri, düşmanların İslam dünyasındaki farklılıkları çatışmalara ve bölgesel gerilimlere dönüştürme çabalarına karşı İran'ın komşuluk politikasını ciddi şekilde sürdürme gayreti içerisinde olduğunu söyledi.

"Bu cinayet karşısında kesin bir yanıt verilmesi daha da gerekli hale gelmektedir"

Bakıri, "Haniye suikastı, uluslararası hukuk ve geleneklere tamamen aykırı bir eylem olup, bölgesel ve uluslararası güvenliği tehdit etmekte ve İran İslam Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğü ile egemenliğini ihlal etmektedir. Bu nedenle, bu cinayet karşısında kesin bir yanıt verilmesi daha da gerekli hale gelmektedir" ifadelerini kullandı.

ABD ve bazı Avrupa ülkeleri bu kötü niyetli varlığı bölgede destekliyor

ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin Siyonist rejimin suçlarını desteklemeleri ve bu rejimin son terör eylemiyle ilgili BM Güvenlik Konseyi'nde kınama açıklamasının yapılmasına dahi engel olmalarını eleştiren Bakıri, "Tel Aviv'deki suç çetelerinin saldırganlıklarının devamının ve artışının temel nedeni, ABD'nin ve bazı Avrupa ülkelerinin bu kötü niyetli varlığı bölgede desteklemeleridir" dedi.

"İsrail'in, kesin ve sert bir yanıt alması gerekiyor"

Bakıri, Siyonist rejimin diğer ülkelerde Filistin direniş liderlerine karşı uzun süreli saldırganlık ve terör geçmişine dikkat çekerek, "İsrail'in, bu tür vahşice eylemlerinin ağır bedeli olduğunu anlaması için kesin ve sert bir yanıt alması gerekiyor" dedi.

"İsrail'in durdurulması gerekiyor"

Bakan Safadi ise, ülkesinin İsrail rejiminin saldırılarını, özellikle Tahran'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi hedef alarak gerçekleştirdiği yasa dışı suçunu kınama konusundaki ilkeli tutumuna dikkat çekerek, "Ürdün, İsrail'in İran'ın ulusal egemenliğini ve uluslararası hukuku ihlal eden bu eylemini kınayan ilk ülke oldu. Açıkça mesajımız, İsrail'in Gazze'de ve bölgede ki savaşlarının, suçlarının ve saldırılarının durdurulması gerekiyor" dedi.

Filistin meselesinin ülkesinin dış politikasındaki en öncelikli konu olduğunu belirten Safadi, İsrail'in saldırılarını ve cinayetlerini kınadıklarını ve Ürdün'ün Filistin halkının haklarını savunmak için tüm gücünü ve kapasitesini kullanacağını söyledi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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