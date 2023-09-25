Ürdün'de Kabine Üyeleri İstifa Etti

Ürdün'de kabinede yapılması beklenen yedinci revizyon öncesinde bakanların Başbakan Bişr el-Hasavne'ye istifalarını sunduğu bildirildi.

Ürdün resmi ajansı PETRA'da yer alan haberde, kabine revizyonunun ne zaman yapılacağına ilişkin bilgi verilmedi.

Başbakan Hasavne, ilk kez 7 Ekim 2020'de Kral 2. Abdullah tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilmişti. Hasavne, 32 üyeli kabinede sonuncusu 22 Aralık 2022'de olmak üzere bugüne kadar 6 kez revizyona gitmişti.