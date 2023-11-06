Ürdün Başbakanı: Filistinlilerin Gazze'den çıkarılması savaş ilanı olur

Ürdün Başbakanı Bisher Khasawneh, Filistinlilerin Gazze'den çıkarılmasının Ürdün'ün "kırmızı çizgisi" olduğunu ifade ederek, " Ürdün, Filistinlilere yönelik sürgün girişimini savaş ilanı sayacaktır" dedi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken İsrail'in Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlileri yaşadıkları toprakları terk etmeye zorlamasına tepkiler geliyor. Ürdün Başbakanı Bisher Khasawneh, Filistinlilerin Gazze'den çıkarılmasının Ürdün'ün "kırmızı çizgisi" olduğunu ifade ederek, "Ürdün Filistinlilere yönelik sürgün girişimini savaş ilanı sayacaktır. Yer değiştirme, yeni bir Nakba olmayacaktır. Yeniden yerleşim ya da alternatif bir vatan olmayacaktır" dedi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırganlığına karşın Ürdün'ün tüm seçeneklerinin "masada" olduğunu sözlerine ekleyen Ürdün Başbakanı, İsrail'in eylemlerinin, uluslararası insani hukukun "açıkça ihlali" olduğunu dile getirerek "İsrail'e Filistinli sivilleri öldürme 'izni veren' bu cezalandırılmama ve koruma sona ermeli" dedi. - AMMAN