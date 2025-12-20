Haberler

Ürdün'e ait savaş uçakları ABD'nin Suriye'deki DEAŞ'a yönelik operasyonuna katıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri, ABD ve uluslararası koalisyon ile iş birliği içinde, DEAŞ'ın Suriye'deki unsurlarına yönelik gerçekleştirilen Hawkeye Operasyonu'na katıldığını açıkladı. Operasyon, bölgedeki tehditleri engellemeyi amaçlıyor.

Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının, ABD ve uluslararası koalisyon ile yürütülen iş birliği kapsamında terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'deki unsurlarına yönelik ABD tarafından başlatılan Hawkeye Operasyonu'na (Şahin Gözü Operasyonu) katıldığı açıklandı.

Ürdün, ABD'nin bu gece Suriye'deki terör örgütü DEAŞ unsurlarına yönelik Hawkeye Operasyonu'na (Şahin Gözü Operasyonu) katıldıklarını açıkladı. Ürdün merkezli haber ajansı Petra, Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait uçakların "Suriye'nin komşularına ve bölgeye yönelik tehditlerin engellenmesine yönelik bir operasyon" için havalandığını bildirdi. Ürdün ordusundan yapılan açıklamada, Ürdün'ün operasyona ABD ve uluslararası koalisyonla yürütülen iş birliği kapsamında katıldığı belirtildi. Açıklamada ayrıca Suriye'nin de yakın zamanda söz konusu iş birliğine katıldığının altı çizildi.

Suriye'deki Şahin Gözü Operasyonu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) Suriye'deki operasyona ilişkin daha önce yapılan bir açıklamada, operasyonun 13 Aralık tarihinde Suriye'nin Tedmur (Palmira) bölgesinde 2'si asker 3 ABD vatandaşının hayatını kaybettiği DEAŞ saldırısına misilleme olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla başlatıldığı hatırlatılmıştı. Açıklamada, "CENTCOM güçleri, savaş uçakları, saldırı helikopterleri ve ağır silahlarla Suriye'nin merkezindeki birçok noktada 70'ten fazla hedefi vurdu. Operasyonda, DEAŞ'ın bilinen altyapı ve silah depolarını hedef alan 100'den fazla hassas mühimmat kullanıldı" denilmişti. - AMMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Sadettin Saran serbest bırakıldı

İfadeye çağrılan Sadettin Saran için karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İş dünyasından hükümete 'asgari ücret' çağrısı! 2 talepleri var

İş dünyasından hükümete 'asgari ücret' çağrısı! 2 talep sıraladılar
Kübra Par, Alevilerle ilgili sözlerinden dolayı özür diledi

Kübra Par, Alevileri ayaklandıran sözleri için geri adım attı
UEFA'dan Galatasaray'a ceza

UEFA'dan Galatasaray'a çifte ceza
Biri bu rezalete dur desin: Yayını izleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

Rezilliğe bakın: Yayını izleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
İş dünyasından hükümete 'asgari ücret' çağrısı! 2 talepleri var

İş dünyasından hükümete 'asgari ücret' çağrısı! 2 talep sıraladılar
Hande Sarıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü: İki cihanda elim yakanda Akif, anlatacaksın!

Hande Sarıoğlu ateş püskürdü: İki cihanda elim yakanda Akif!
2.5 saat ifade veren Sadettin Saran'a yöneltilen suçlamalar

İşte 2.5 saat ifade veren Sadettin Saran'a yöneltilen suçlamalar
Desteklediği takımın maçını izlemeye gitti, sinirlerine hakim olamamanın bedelini ağır ödedi

Maç izlemeye gitti, sinirlerine hakim olamamanın bedelini ağır ödedi
Yakalama kararı çıkarılan dünyaca ünlü Türk fotoğrafçı Mert Alaş kimdir? 'Madonna'yı soyan Türk'

"Madonna'yı soyan Türk" de soruşturmada! Her yerde aranıyor
TasteAtlas, Dünyanın En İyi Sakatat Yemeklerini Açıkladı: Türkiye'den İki Lezzet İlk 10'da

Dünyanın En İyi 10 Sakatat Yemeği Arasına 2 Türk Lezzeti Girdi
Kadıköy'de dehşet: 2 kişi ölü bulundu, bir not bırakmışlar

Kadıköy'de dehşet: 2 kişi ölü bulundu, bir not bırakmışlar
'Dilek' artık bambaşka biri! Taytıyla asansörde poz verince herkes aynı yorumu yaptı

'Dilek' artık bambaşka biri! Taytıyla asansörde poz verdi
Boğaz'a böyle açıldı, düştüğü not hayli manidar: Peçeliyiz diye...

Boğaz'a böyle açıldı, düştüğü not hayli manidar: Peçeliyiz diye...
title