Ürdün'e ait savaş uçakları ABD'nin Suriye'deki DEAŞ'a yönelik operasyonuna katıldı

Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının, ABD ve uluslararası koalisyon ile yürütülen iş birliği kapsamında terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'deki unsurlarına yönelik ABD tarafından başlatılan Hawkeye Operasyonu'na (Şahin Gözü Operasyonu) katıldığı açıklandı.

Ürdün, ABD'nin bu gece Suriye'deki terör örgütü DEAŞ unsurlarına yönelik Hawkeye Operasyonu'na (Şahin Gözü Operasyonu) katıldıklarını açıkladı. Ürdün merkezli haber ajansı Petra, Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait uçakların "Suriye'nin komşularına ve bölgeye yönelik tehditlerin engellenmesine yönelik bir operasyon" için havalandığını bildirdi. Ürdün ordusundan yapılan açıklamada, Ürdün'ün operasyona ABD ve uluslararası koalisyonla yürütülen iş birliği kapsamında katıldığı belirtildi. Açıklamada ayrıca Suriye'nin de yakın zamanda söz konusu iş birliğine katıldığının altı çizildi.

Suriye'deki Şahin Gözü Operasyonu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) Suriye'deki operasyona ilişkin daha önce yapılan bir açıklamada, operasyonun 13 Aralık tarihinde Suriye'nin Tedmur (Palmira) bölgesinde 2'si asker 3 ABD vatandaşının hayatını kaybettiği DEAŞ saldırısına misilleme olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla başlatıldığı hatırlatılmıştı. Açıklamada, "CENTCOM güçleri, savaş uçakları, saldırı helikopterleri ve ağır silahlarla Suriye'nin merkezindeki birçok noktada 70'ten fazla hedefi vurdu. Operasyonda, DEAŞ'ın bilinen altyapı ve silah depolarını hedef alan 100'den fazla hassas mühimmat kullanıldı" denilmişti. - AMMAN