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Ürdün, ABD'den Patriot hava savunma sistemi istedi

Ürdün, sınır güvenliğini arttırmak için ABD'den topraklarına Patriot hava savunma sistemi konuşlandırmasını istedi. İsrail ile en uzun sınırı paylaşan Ürdün, bölgedeki çatışmalar nedeniyle sınır güvenliğini arttırmak için harekete geçti.