Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Hizmet ve eser siyasetiyle kimse yarışamaz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğindeki hükümetlerimizin hizmet ve eser siyaseti ile hiç kimse yarışamadı, yarışamayacak." dedi.

Uraloğlu, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda düzenlenen mitingde, AK Parti'nin son 22 yılda bütün genel ve yerel seçimler ile referandumlarda sandıkları patlatarak lider çıktığını söyledi.

Trabzonlulara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdikleri destek dolayısıyla teşekkür eden Uraloğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğindeki hükümetlerimizin hizmet ve eser siyaseti ile hiç kimse yarışamadı, yarışamayacak. Çok şükür, yüzyılda yapılacak eserleri 22 yılda Türkiye'nin her tarafına beraberce yaptık. Şimdi diyoruz ki bu yüzyıl Türkiye Yüzyılı, bu yüzyıl ulaşımın da yüzyılı. O zaman bizim sloganımız var ne diyoruz, durmak yok, yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Uraloğlu, seçimlere yaklaşık 1,5 ay kaldığını anımsatarak, "Her ne kadar adı yerel seçim de olsa bu seçim, Türkiye Yüzyılı hedeflerinin hayata geçirilmesi için çok kıymetli seçim. Biz büyükşehir ve diğer ilçelerle beraber hareket edeceğiz ki sizlere daha iyi hizmet etmeye devam edelim." ifadesini kullandı.

Teşkilat üyelerinden daha çok çalışmalarını isteyen Uraloğlu, şöyle devam etti:

"İşte bu bilinçle, 'Nasıl olsa güçlüyüz, nasıl olsa biz kazanıyoruz demeyeceğiz.' var gücümüzle Trabzon'u karış karış dolaşacağız. Bütün mahallelere, köylere ulaşmaya var mıyız? Kadın kolları, gençlik kolları hazır, Trabzon hazır, biz de devam edeceğiz. Başta Ahmet Metin Genç kardeşimiz olmak üzere tüm ilçeleri inşallah Cumhur İttifakı olarak tek tek alacağız ve buradan bir zaferle çıkacağız ve sizlerle çalışmaya devam edeceğiz. Biz bu göreve, size hizmet etmeye talibiz."

Uraloğlu, Trabzon'da yapılan yatırımlara ilişkin de bilgi vererek, "Zigana Tüneli'ni yaptık, Türkiye'nin en büyüğü 14,5 kilometre. Kanuni Bulvarı, Boztepe Tüneli'ni bitirdik. Gerisine devam ediyoruz. Trabzon'un neye ihtiyacı varsa biz onları tek tek hayata geçiriyoruz." dedi.

"Trabzon, 19-0 olacak"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Trabzon Milletvekili Mustafa Şen ise Trabzon'un, Trabzonspor'un şehri olduğunu söyledi.

Her şehrin bir takımı olduğunu belirten Şen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizde bu tersidir. Trabzonspor'un şehri var, Trabzon. Geçen seçim bu meydanda birbirimize bir söz söyledik, dedik ki 'Uşaklar bu maçı alacağız.' O maçı aldık. Şimdi sıra bu maçta. 40 gün sonra bir maç daha var, büyük bir maç. Bu maçı da alacak mıyız? Söz mü? Bu sözü tutacağız inşallah. Cumhurbaşkanı'mız diyor ki 'Bütün belediyeleri alacaksınız.' Trabzon, 19-0 olacak. 19-0 yapmaya söz veriyor muyuz? 18 ilçe, bir büyükşehir. 'Oy artırarak seçim kazanmaktan bahsetmiyorum.' dedi bana. 'Orada da rekor kıracaksınız.' dedi. Rekor kırıyor muyuz?"