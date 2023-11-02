Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, çalışmalarıyla ilçeyi geleceğe taşıdıklarını söyledi

Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, belediyenin tüm ekibiyle birlikte yaptıkları çalışmalar sonucu ilçeyi güvenle geleceğe taşıdıklarını söyledi.

Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, ilçenin her noktasında ulaşımdan altyapıya kadar birçok alanda hizmet eden Fen İşleri ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü personelleri ile bir araya gelerek, talep ve önerilere ilişkin istişarelerde bulundu. Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan Destek Hizmetleri Atölyesi'nde düzenlenen programa Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Şahin, birim müdürleri ile Fen İşleri ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü personelleri katıldı.

Ünye Belediyesi'nin 7 gün 24 saat esasına göre şehrin her noktasında çalışmalarını sürdürdüğüne dikkat çeken Başkan Tavlı, "Biz de sizler gibi günün ilk ışıklarıyla uyanıyor ve şehrimizin daha yaşanabilir olması için gayret ediyoruz. Sahada bire bir vatandaşlarımızla temas eden, onların dertleriyle dertlenen arkadaşlarımızsınız, bu nedenle bizler için çok değerlisiniz. Sizin yaptığınız iş ve imalatlarınız düzgün ve kaliteli olduğu zaman bundan hem vatandaşlarımız, hem de bizler memnun oluyoruz. Bu nedenle yaptığınız işin önemini biliyoruz. Bu sosyal tesislerimizde çalışan arkadaşlarımız için de geçerli. Tesislerimizde ciddi anlamda vatandaşlarımızın memnuniyeti var. Vatandaşlarımıza ikramları yapan, kaliteli hizmet sunan arkadaşlarımızın gayreti nedeniyle bu memnuiyeti vatandaşlarımız bizlere iletiyor. Sizler Ünye Belediyesi'nin sahada birebir vatandaşla temas ettiği arkadaşlarımızsınız. Bu nedenle davranışlarınız çok önemli. Bizi bu zamana kadar mahcup etmediğiniz için sizlere canı gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Mobilya ve metal başta olmak üzere birçok alanda hizmet veren Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün atölyesinde kurulan otomasyon sistemiyle hem tasarruf, hem de verimli hizmet sürecine kavuşulduğunu belirten Başkan Tavlı, "Önceden atölyemize gelen ve çıkan ürünlerin düzenli bir takip çizelgesi bulunmamaktaydı. Plansızlık ve düzensizlik içinde bulunan atölyemizde yaptığımız çalışmalar sonucu bir entegrasyon sistemi kurduk. Araçlarımızın günlük kaç litre yakıt harcadığından, hangi ürünün nerede kullanıldığına kadar her şeyi bu sistem sayesinde tek tuşla öğrenebiliyoruz. Bu sistem ile de çalışmalarımız daha verimli ve tasarruflu hale dönüştü. Göreve geldiğimiz ilk günlerde burada esamesi bile okunmayan araçların parçaları kalmıştı. Ancak bugün geldiğimiz noktada otomasyon sistemiyle tüm kontrolleri yapabiliyoruz. Böylelikle milletimizin parasıyla aldığımız ürünleri yine milletimize hizmet olarak sunmuş oluyoruz. Buradaki araç ve ekipmanlarla hemşerilerimizin dertlerini, sorunlarını çözmek için gayret ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Şahin, Fen İşleri Müdürü Orkun Oral ve Destek Hizmetleri Müdürü Yunus Sinan Bayoğlu da tüm birim çalışanlarıyla birlikte Ünye'nin her noktasına hizmet ettiklerini ifade ettiler. - ORDU