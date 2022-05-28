Ünsal: "28 Mayıs Azerbaycan'ın bağımsızlık günü bütün Türk dünyasına kutlu olsun" - Haberler

TADDEF Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Serdar Ünsal, "28 Mayıs Azerbaycan'ın bağımsızlık günü bütün Türk dünyasına kutlu olsun" dedi.

TADDEF Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Serdar Ünsal, Azerbaycan'ın Bağımsızlığının 104. yıldönümüne ilişkin mesaj yayınladı. "28 Mayıs Azerbaycan'ın bağımsızlık günü bütün Türk dünyasına kutlu olsun" diyen Serdar Ünsal, Azerbaycan'ın 1918-1920 yılları arasında kazandığı ve iki yıla yakın süren bağımsızlığının Rus işgaliyle ortadan kalktığını, fakat Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla 1991'de Azerbaycan'ın yeniden bağımsızlığını kazandığını söyledi. Ünsal, "Bugün Azerbaycan bölgede gelişen ve güçlenen bir devlet olmuştur. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev sayesinde gittikçe de güçleniyor. En büyük sorun Ermenistan'la yaşanan çatışma ve işgal edilen topraklardı. İşgal edilen topraklar 44 gün süren savaşın ardından Ermeni işgalinden kurtarılmış Azerbaycan büyük bir zafer kazanmıştır. Azerbaycan'ın bağımsızlığının 104. yılını kutluyorum. İnşallah gelecek sene de işgal altındaki Türk yurdu olan Erivan'daki hanlığının da toprakları da azat edilerek daha mutlu ve coşkulu bir bayramı tüm dünyadaki Azerbaycan Türkleri olarak kutlarız. Ankara'dan Bakü'ye, Gence'ye, Şuşa'ya, Kelbecer'e, Nahcivan'a ve Karabağ'a selam olsun! Bir millet iki devlet olan Azerbaycan ve Türkiye'nin dostluğu ilelebet sürecek ve bir kere yükselen şanlı bayrak bir daha asla inmeyecektir." dedi.

"Bizler Iğdır'da yaşayan Azerbaycan Türkleriyiz ve bu bayramın bizim için anlamı, önemi çok daha fazladır" diyen Serdar Ünsal, Türkiye'deki Azerbaycan Türkleri olarak her zaman Azerbaycan'ın yanında olduklarını belirtti. Azerbaycan'ın önderi Haydar Aliyev'in "Bir milletin iki devletiyiz" ve Mustafa Kemal Atatürk'ün "Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir" sözlerinin de altını çizerek iki devlet arasındaki önemli bağlara değinen Ünsal, Türk dünyasının büyük bir aile olduğunu söyledi. Ünsal, "Azerbaycan'ın ilerlediği yolu, Türkiye ile olan ilişkilerinin gelişmesini destekliyoruz. Azerbaycan'ın 104. Bağımsızlık yıldönümünde Mehmet Emin Resulzade, Ebülfez Elçibey, Haydar Aliyev'i rahmetle anıyor. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e nice zaferler diliyorum." şeklinde konuştu. - IĞDIR

İhlas Haber Ajansı / Politika