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UNRWA Genel Komiseri: Refah'ın nasıl bir cehenneme dönüştüğünün kanıtıdır

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UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in Refah'a düzenlediği saldırıya tepki göstererek, 'Dün gece gelen görüntüler Refah'ın nasıl bir cehenneme dönüştüğünün kanıtıdır' dedi.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in Refah'a düzenlediği saldırıya tepki göstererek, "Dün gece gelen görüntüler Refah'ın nasıl bir cehenneme dönüştüğünün kanıtıdır" dedi.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in Refah'a düzenlediği saldırıya dair açıklamada bulundu. Refah'tan gelen görüntülerin çok üzücü olduğunu ifade eden Lazzarini, "İsrail'in Refah'ın kuzeybatısındaki yoğun nüfuslu bir bölgeye düzenlediği hava saldırısının ardından yeni kayıp haberleri gelmeye devam ediyor. Ölenler arasında derme çatma barınaklarda yaşayan çocuklar ve kadınlar da var. Çok sayıda kişi de yaralandı. Diğerlerinin ise yanarak öldüğü bildirildi. Dün gece gelen görüntüler Refah'ın nasıl bir cehenneme dönüştüğünün kanıtıdır. Bugün Refah'taki UNRWA ekiplerimizle temas kurmak son derece zor oldu. Bazı personelimizden haber alınamıyor. UNRWA, insani yardımların ulaştırılmasını kesintiye uğratmamak için mümkün olan her şeyi yapıyor. Ancak her geçen gün yardım ve koruma sağlamak neredeyse imkansız hale geliyor" dedi.

Dün Filistin tarafına indirilen 200 kamyonluk insani yardım malzemesinden sadece 30'unun teslim alınabildiğini aktaran Lazzarini, bunun nedenleri arasında İsrail'in saldırılarının ve hareket kısıtlamalarının olduğunu belirtti. Ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması çağrısını yineleyen Lazzarini, Uluslararası Adalet Divanı'nın Refah'a ilişkin kararlarının uygulanması çağrısında bulunarak, Uluslararası Adalet Divanı'nın kararlarının bağlayıcı olduğunu vurguladı. Lazzarini, "Refah'taki askeri operasyon derhal sona erdirilmeli ve Gazze'ye insani yardım akışı daha fazla gecikmeden iyileştirilmelidir" dedi.

İsrail ordusu, dün akşam saatlerinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Tal Al-Sultan Kampı'na saldırı düzenlemiş, saldırıda 45 kişi hayatını kaybetmiş, 249 kişi de yaralanmıştı. - CENEVRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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