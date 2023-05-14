Ünlü isimler sandık başında fotoğraflarını paylaştı

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanma işlemi devam ediyor.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanma işlemi devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde oy kullanmaya giden ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi başladı. Saat 17.00'de son bulacak süreçte seçmenler, 191 binden fazla sandıkta oy kullanacak. Uzun zamandır "Oy verin" diyerek çağrıda bulunan ünlü isimler de sabahın erken saatlerinde sandık başına gitti. Ünlü isimler, oy kullanma işlemlerinin ardından sandık başında fotoğraf çekilerek sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu. İrem Derici, Ferhat Göçer, Ömür Gedik, Murat Boz, İbrahim Büyükak gibi ünlü isimler sosyal medya hesaplarında paylaşım yapanlar arasında yer aldı. - İSTANBUL