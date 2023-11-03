Üniversite Öğrencisi ve Ablası Tutuklandı: KYK Yurdundan Atıldıktan Sonra Oturma Eylemi Yapan Kardeşler Hakkında Mektup

TAMER ARDA ERŞİN

HEDEP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, İstanbul'da Esenyurt KYK Erkek Öğrenci Yurdu'nda bir aylık ücretini ödemediği için atılan ve oturma eylemi başlattıktan sonra tutuklanan Burak Başer ve üniversite öğrencisi ablası Şura Başer'in cezaevinden gönderdiği mektupları Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a verdi. Abla Başer mektubunda, "Gençlik geleceksiz kalmasın, parasını ödeyemediği için bir gecede kaldığı yurttan kapı dışarı edilmesin istediğimiz için bugün dört duvar arasındayız. Barınma sorununu bizleri hapsederek çözmek istediler. Oysa biz bugün hapishanede olsak da hakkımızı aramaya devam edeceğiz" dedi.

İstanbul'da Esenyurt KYK Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan üniversite öğrencisi Burak Başer, bir aylık ücretini ödemediği için yurttan atılmıştı. Bunu protesto eden Başer yurt önünde oturma eylemi başlatmıştı. Başer, ablası Şura Başer ile birlikte terör örgütü DHKP-C'nin üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanmıştı. İki kardeş mağduriyetlerini HEDEP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na farklı cezaevlerinden gönderdikleri mektupla anlattı.

Burak Başer, Antalya S Tipi Cezaevi'nden gönderdiği mektupta, "Barınma ve parasız eğitim hakkımız için atıldığım yurt önünde direniyordum, şimdi ise hapishanedeyim. Çünkü bu ülkede hakkın aranmasının, adalet istemenin sonuçları oluyor" dedi.

Başer'in ablası Şura Başer ise kardeşinin yurt ücretini geciktirdiği için yurttan atıldığını ve ardından da adalet istediği için tutuklandığını anlattığı mektubunda şunları ifade etti:

"Gençliğin paralı eğitim nedeniyle okuyamıyor oluşuna, KYK yurtlarının otel gibi kullanılıyor oluşuna, yaşadığımız adaletsizliğe sessiz kalmadı. Tepki gösterdi. Hakkını aradı. Atıldığı yurdun önünde oturma eylemine başladı. Sizler de kardeşimin direnişini duyan, destek olan kişilerden biriydiniz. Bu süreçte gündem oldu. Herkes direnişe destek oldu. Çünkü bu sorunu yaşayan yalnızca kardeşim değildi. Üstelik haklı olduğu gündün gibi ortadaydı."

"HAPSEDEREK ÇÖZMEK İSTEDİLER"

Abla Başer, "Bir abla olarak, bir genç olarak, bir öğrenci olarak kardeşimin yanında oldum. Biz bu yüzden tutuklandık. Gençlik geleceksiz kalmasın, parasını ödeyemediği için bir gecede kaldığı yurttan kapı dışarı edilmesin istediğimiz için bugün dört duvar arasındayız. Barınma sorununu bizleri hapsederek çözmek istediler. Oysa biz bugün hapishanede olsak da hakkımızı aramaya devam edeceğiz" diye ekledi.

MEKTUBU BAKANA VERDİ

HEDEP'li Gergerlioğlu ise bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçe görüşmeleri sırasında, KYK'nın bağlı olduğu Bakan Osman Aşkın Bak'a iki kardeşin mektubunu verdi. Gergerlioğlu mektubu verirken "Kaldığı yurdun ücretini bir ay geciktirdiği için yurttan atılan Burak Başer ve kardeşi Şura Başer'in mektubu var Sayın Bakanım" diye Bakan Bak'a seslendi. Gergerlioğlu, "11 aydır cezaevinde, sadece bir aylık ücreti için" dedi.