Üniversite Öğrencilerinin İsrail'in Gazze'ye Saldırısına Tepkisi Anketle Ölçüldü

Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu (GENÇKONFED), farklı illerdeki 1250 üniversite öğrencisinin katılımıyla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısına ilişkin görüşlerini ölçmek amacıyla anket yaptı. Anket sonuçlarına göre gençlerin çoğunluğu İsrail'in insanlık suçu işlediğini düşünüyor ve İsrail ürünlerine yönelik boykot çağrısını destekliyor. Ayrıca gençler, uluslararası kuruluşların Gazze'ye yaptığı insani yardımın yetersiz olduğunu düşünüyor.

Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu (GENÇKONFED), üniversite öğrencilerinin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırına ilişkin görüşlerini almak amacıyla farklı illerdeki 1250 üniversite öğrencisinin katılımıyla anket yaptı.

GENÇKONFED'den yapılan açıklamaya göre, gençlerin Gazze'de yaşananlar ile bunlarla bağlantılı sosyal medya üzerinden yapılan çağrılara tepkilerini ölçmek amacıyla 7 farklı bölgedeki 1250 üniversite öğrencisine 5 soru yöneltildi.

Gençlerin yüzde 83'ü, "İsrail'in Gazze'ye saldırılarını nasıl yorumluyorsunuz?" sorusuna, "İsrail'in insanlık suçu işlediği", yüzde 2'si "İsrail'in kendisini savunduğu" yanıtını verirken, yüzde 15'i kararsız kaldığını belirtti.

İsrail ürünlerine yönelik boykot çağrısı için gençlerin yüzde 56'sı "Yerinde bir karar", yüzde 25'i "Anlamsız" değerlendirmesini yaptı. Bu soruda kararsızların oranı yüzde 19 oldu.

Ankette gençlere, "Uluslararası örgütlerin, Ukrayna'daki savaşla, Filistin'deki savaş arasında tavır farklılıkları olup olmadığı" da soruldu. Öğrencilerin yüzde 90'ı uluslararası kuruluşların taraflı davrandığı, yüzde 8'i uluslararası kuruluşların hiçbir etkisinin kalmadığı yanıtını verirken, yüzde 2'si kararsız kaldığını kaydetti.

"Hamas bir terör örgütü müdür, yoksa ülkesini savunan bir direniş hareketi midir?" sorusuna, ankete katılan gençlerin yüzde 68'i, "Ülkesini savunan bir direniş hareketidir" yanıtını verdi. Kararsızların oranı yüzde 10 olurken, "Hamas, terör örgütüdür" seçeneğini işaretleyenlerin oranı yüzde 22 oldu.

Gençlerin yüzde 92'si, uluslararası kuruluşların Gazze'ye yaptığı insani yardımı yetersiz buldu. Katılımcılardan yüzde 6'sı fikri olmadığını, yüzde 2'si ise kararsız kaldığını belirtti.

Anketin sonuç bölümü

GENÇKONFED Genel Başkanı Doç. Dr. Bilal Okudan, anket sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, "Gençliğin Gazze'de yaşananlara büyük ilgi ve duyarlılık gösterdiği tespitini yapmak mümkündür." ifadesini kullandı.

Anket sonuçlarının, gençlerin Filistin davasına sahip çıktığını ve Gazze halkının yanında olduğunu gösterdiğini belirten Okudan, "Bu anket, gençliğimizin dünya meselelerine karşı bilinçli ve duyarlı bir tutum sergilediğini de ortaya koyuyor." değerlendirmesini yaptı.