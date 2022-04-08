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Üniversite öğrencilerinin iftar sofrasına konuk oldular

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Üniversite öğrencilerinin iftar sofrasına konuk oldular

AK Parti İl Gençlik Kolları üyeleri, Çınarcık'ta öğrenci evine giderek üniversitelilerin iftar sofralarına konuk oldu.

ÇINARCIK, YALOVA (İHA) - AK Parti İl Gençlik Kolları üyeleri, Çınarcık'ta öğrenci evine giderek üniversitelilerin iftar sofralarına konuk oldu.

Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer'in de katıldığı etkinlikte İl Gençlik Kolları Başkanı Emirhan Balkaya ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kenan Balkaya ve İl Gençlik Kolları üyeleri, Yalova Üniversitesi Çınarcık MYO'da okuyan öğrencilerin evlerine gitti. Üniversitelilerle aynı sofrayı paylaşan AK Partililer, oruçlarını birlikte açtı.

İftar sonrası Soyer, gençlerin talep ve sıkıntılarını dinledi.

Ramazan ayında öğrenci evi iftarlarını diğer ilçelerde de yapacaklarını ifade eden İl Gençlik Kolları Başkanı Balkaya, kendileri ile sofralarını paylaşan öğrencilere teşekkür etti. Ramazan ayının ortasında büyük bir gençlik iftarı düzenleyeceklerini kaydeden Balkaya, "Ramazan ayının maneviyatını tüm etkinliklerimizde hissediyoruz. Yaptığımız her işte ramazan ayının bereketini görüyoruz" diye konuştu. - YALOVA

Üniversite öğrencilerinin iftar sofrasına konuk oldular

İhlas Haber Ajansı / Politika

AK Parti, Çınarcık, gençlik, İftar, Politika, Haberler

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