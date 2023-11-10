Üniversite Öğrencileri İsrail'in Filistin'e Yönelik Saldırılarını Protesto Etti

Üniversite öğrencileri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek ve Gazze'ye destek olmak için Beyoğlu'nda bulunan Fındıklı Parkı'ndan Dolmabahçe Sarayı'nın girişine kadar yürüyüş yaptı. Filistin Bayrağı ile yürüyen öğrenciler 'Kahrolsun İsrail, yaşasın Filistin' diye slogan attı.

ÜNİVERSİTE öğrencilerinden oluşan bir grup, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek ve Gazze'ye destek olmak için Beyoğlu'nda bulunan Fındıklı Parkı'ndan Dolmabahçe Sarayı'nın girişine kadar yürüyüş yaptı. Filistin Bayrağı ile yürüyen öğrenciler 'Kahrolsun İsrail, yaşasın Filistin' diye slogan attı.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları devam ederken, İsrail'e yapılan protestolarda devam ediyor. Beyoğlu'nda bulunan Fındıklı Parkı'nda bir araya gelen üniversite öğrencileri, İsrail'i protesto etmek için Dolmabahçe Sarayı'na kadar yürüdü. Filistin Bayrağı açan grup, sloganlar atarak İsrail'i protesto etti. Dolmabahçe Sarayı önünde grup adına Kerem Gümre açıklama yaptı. Gümre, Yarım asırdır İsrail'in siyonist saldırılarına, katliamlarına maruz bırakılan Filistin halkı, bugün yalnızca İsrail'e karşı değil; savaşın hamiliğini üstlenen ABD'nin tankına, topuna, batı medyasının yalanlarına ve kara propagandalarına karşı da direniyor. Bugün aşırı sağcı ve işgalci çizgideki Netanyahu hükümeti; Gazze ve Batı Şeria'ya yönelik saldırılarını sürdürüyor. Son bilgilere göre 7 Ekim'den beri İsrail, Filistin topraklarına 280'den fazla saldırı düzenledi. Bundan 50 yıl önce de, şimdi de İsrail işgalci bir devlet olarak karşımızda duruyor. 1967'de Filistin halkı, İsrail ve işbirlikçileri yüzünden nasıl topraklarını terk etmek zorunda kaldıysa, günümüzde de topraklarını daha fazlasını kaybetmiş ve saldırıların gittikçe arttığı coğrafyasını terk etmek zorunda kalmıştır ya da ölüme terk edilmiştir. Dolayısıyla Filistin topraklarının bugün ne Hamas bahane edilerek, ne de din savaşına indirgenerek ele alınması teferruattan başka bir şey değildir. Filistin davası, Batı medyasının da ABD emperyalizminin de İsrail Siyonizm'inin de kalıplarına sığmaz. Filistin davası antiemperyalist bir temelden başlamıştır, solun sahiplendiği bir direniş olarak ortaya çıkmıştır dedi.

'BİR HALKI YOK ETMEYE ÇALIŞIYOR

Gümre, 'İsrail ve ABD, Ortadoğu halklarına kan ve göz yaşından başka bir şey getirmemiştir! Dün Filistin'i işgal eden, Gazze'yi 2 milyonluk bir halk hapishanesine dönüştüren İsrail; bugün de sivil, çocuk demeden tankıyla topuyla hastaneleri bombalıyor, bir halkı yok etmeye çalışıyor ve hiçbir hakkı olmaksızın bölgeyi işgal etmeye devam ediyor. Bugün burada olmamızın sebebi bundan 54 yıl önce Filistin'de savaşan Deniz Gezmişlerin, Emperyalizme ve Siyonizm'e karşı tam bağımsızlığı savunan '68 kuşağının izinden gittiğimizi göstermektir. Denizler 54 yıl önce bu düzenden nasıl hesap sorduysa, bugün de gençlik olarak Denizlerin yolundan gidiyor; ABD'nin ve İsrail'in savaş politikalarından, emperyalizmin bekçiliğini yapanlardan, yoksulluğu ve savaşı yaratan bu düzenden hesap soruyoruz. Hem yurdumuzda hem Ortadoğu'da bulunan onlarca Amerikan üssünden, halk düşmanlarından, düzenin bekçilerinden, Siyonizm'den ve emperyalizmden hesap soruyoruz şeklinde konuştu.